Гинцбург рассказал о состоянии сделавших прививку от коронавируса

14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — ЭпиВакКорона научного центра «Вектор». Пострегистрационные испытания пройдут с участием 40 000 добровольцев. Также вакцину испытают 150 добровольцев старше 60 лет. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.