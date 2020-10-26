Гинцбург рассказал о состоянии сделавших прививку от коронавируса
Побочные эффекты от вакцины «Спутник V» наблюдаются у 15% сделавших прививку от коронавируса, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».
«Те побочные эффекты, которые наблюдаются, незначительны и полностью соответствуют инструкции по применению данного препарата <...> Такие побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинируемых. То есть как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов», — сказал Гинцбург.
Директор научного центра пояснил, что побочными эффектами вакцины являются повышение температуры до 38 градусов, головная боль, боль в мышцах и покраснение места укола.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — ЭпиВакКорона научного центра «Вектор». Пострегистрационные испытания пройдут с участием 40 000 добровольцев. Также вакцину испытают 150 добровольцев старше 60 лет. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.