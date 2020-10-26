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Гинцбург рассказал о состоянии сделавших прививку от коронавируса

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Побочные эффекты от вакцины «Спутник V» наблюдаются у 15% сделавших прививку от коронавируса, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

«Те побочные эффекты, которые наблюдаются, незначительны и полностью соответствуют инструкции по применению данного препарата <...> Такие побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинируемых. То есть как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов», — сказал Гинцбург.

Директор научного центра пояснил, что побочными эффектами вакцины являются повышение температуры до 38 градусов, головная боль, боль в мышцах и покраснение места укола. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — ЭпиВакКорона научного центра «Вектор». Пострегистрационные испытания пройдут с участием 40 000 добровольцев. Также вакцину испытают 150 добровольцев старше 60 лет. Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

Ранее по теме: Минздрав расширил перечень производителей вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных