Несколько участников испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом
Часть добровольцев пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» заразилась вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, возможно, это участники, которые получили плацебо. В середине ноября будут расшифрованы данные, кто из участников получил плацебо, кто — вакцину, пояснил Гинцбург.
«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — рассказал директор научного центра. Гинцбург добавил, что половина участников испытаний получила первый компонент вакцины, около 9000 добровольцев получили оба компонента.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.