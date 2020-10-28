Несколько участников испытаний вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом

Часть добровольцев пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» заразилась вирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора научного центра Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, возможно, это участники, которые получили плацебо. В середине ноября будут расшифрованы данные, кто из участников получил плацебо, кто — вакцину, пояснил Гинцбург.