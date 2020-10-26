Гинцбург заявил о «перекрестном» иммунитете после прививки от коронавируса
Вакцина от нового коронавируса «Спутник V» может помочь организму сформировать иммунитет к другим видам коронавируса, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».
«Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а, наоборот, создает хороший защитный барьер против данного возбудителя, а именно возбудителя COVID-19 этого коронавируса, ну и так же она может создать отчасти перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают наш с вами организм», — сказал Гинцбург.
Директор научного центра добавил, что осенью нужно также сделать прививки от гриппа и пневмококка с перерывом в две-три недели.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — ЭпиВакКорона научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей отечественной вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.
20 октября Гинцбург сообщил, что в ближайший месяц все врачи и учителя смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Также Гинцбург ранее рассказал, что антитела к коронавирусу плохо вырабатываются у пациентов старше 80 лет, людей, злоупотребляющих алкоголем и у тех, кто регулярно испытывает стресс и принимает статины — противовоспалительные препараты, влияние на размножение клеток.