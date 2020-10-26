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Гинцбург заявил о «перекрестном» иммунитете после прививки от коронавируса

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Вакцина от нового коронавируса «Спутник V» может помочь организму сформировать иммунитет к другим видам коронавируса, сообщил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

«Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а, наоборот, создает хороший защитный барьер против данного возбудителя, а именно возбудителя COVID-19 этого коронавируса, ну и так же она может создать отчасти перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают наш с вами организм», — сказал Гинцбург. 

Директор научного центра добавил, что осенью нужно также сделать прививки от гриппа и пневмококка с перерывом в две-три недели.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — ЭпиВакКорона научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей отечественной вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

20 октября Гинцбург сообщил, что в ближайший месяц все врачи и учителя смогут пройти вакцинацию от коронавируса. Также Гинцбург ранее рассказал, что антитела к коронавирусу плохо вырабатываются у пациентов старше 80 лет, людей, злоупотребляющих алкоголем и у тех, кто регулярно испытывает стресс и принимает статины — противовоспалительные препараты, влияние на размножение клеток.

Ранее по теме: Гинцбург рассказал о состоянии сделавших прививку от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных