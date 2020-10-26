Гинцбург заявил о «перекрестном» иммунитете после прививки от коронавируса

«Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а, наоборот, создает хороший защитный барьер против данного возбудителя, а именно возбудителя COVID-19 этого коронавируса, ну и так же она может создать отчасти перекрестный иммунитет к ряду других коронавирусов, которые тоже поражают наш с вами организм», — сказал Гинцбург.