Добровинского лишили адвокатского статуса на два года
Адвоката стороны потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александра Добровинского лишили адвокатского статуса на два года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета Адвокатской палаты Москвы.
«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — указано в сообщении.
В отношении адвоката было возбуждено два дисциплинарных производства, одно из которых связано с публичными высказываниями Добровинского в ходе рассмотрения уголовного дела. В Минюсте отмечали, что слова адвоката демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности.
Ранее, в середине сентября, Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Ефремова в суде, за нарушение этики. Комментируя лишение статуса, Пашаев заявил о намерении вернуть его через год. Он подчеркнул, что не согласен с решением совета.
Пресненский суд Москвы 8 сентября назначил актеру Михаилу Ефремову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение 8 июня ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Позже суд смягчил ему приговор на полгода.