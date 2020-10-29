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Добровинского лишили адвокатского статуса на два года

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Адвоката стороны потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александра Добровинского лишили адвокатского статуса на два года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета Адвокатской палаты Москвы.

«Добровинский — прекращение статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — указано в сообщении. 

В отношении адвоката было возбуждено два дисциплинарных производства, одно из которых связано с публичными высказываниями Добровинского в ходе рассмотрения уголовного дела. В Минюсте отмечали, что слова адвоката демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности.

Ранее, в середине сентября, Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Ефремова в суде, за нарушение этики. Комментируя лишение статуса, Пашаев заявил о намерении вернуть его через год. Он подчеркнул, что не согласен с решением совета.

Пресненский суд Москвы 8 сентября назначил актеру Михаилу Ефремову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение 8 июня ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Позже суд смягчил ему приговор на полгода.

Ранее по теме: Ефремов назвал свое наказание не соответствующим принципам справедливости

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных