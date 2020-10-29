Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Лукашенко заявил о нежелании превращать границы в «железный занавес»

Ведомости

Границы Белоруссии не стоит превращать в «железный занавес», заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА». 

«Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», — сказал Лукашенко, отметив, что граница — это зона дружбы народов. «Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — подчеркнул он. 

Президент отказался публично говорить о том, какие мероприятия проводятся и планируются на границе, объяснив, что ему там нужны военные люди. По словам Лукашенко, в сферу ответственности его новых помощников будут входить, в том числе, мероприятия на границе. 

Ранее сегодня Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева, назначив его своим помощником в Гродненской области. Помощниками в Минске и Брестской областях президент назначил Александра Барсукова и Валерия Вакульчика. «Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — пояснил президент Белоруссии. 

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, в которых победил Лукашенко. ЕС, Великобритания и Канада наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признали результаты выборов. Ряд стран ЕС ввели личные санкции в отношении Лукашенко.

Ранее по теме: Лукашенко предостерег НАТО от вторжения в Белоруссию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных