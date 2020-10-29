Лукашенко заявил о нежелании превращать границы в «железный занавес»

«Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», — сказал Лукашенко, отметив, что граница — это зона дружбы народов. «Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — подчеркнул он.