Лукашенко заявил о нежелании превращать границы в «железный занавес»
Границы Белоруссии не стоит превращать в «железный занавес», заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», — сказал Лукашенко, отметив, что граница — это зона дружбы народов. «Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — подчеркнул он.
Президент отказался публично говорить о том, какие мероприятия проводятся и планируются на границе, объяснив, что ему там нужны военные люди. По словам Лукашенко, в сферу ответственности его новых помощников будут входить, в том числе, мероприятия на границе.
Ранее сегодня Лукашенко уволил министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева, назначив его своим помощником в Гродненской области. Помощниками в Минске и Брестской областях президент назначил Александра Барсукова и Валерия Вакульчика. «Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — пояснил президент Белоруссии.
Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента, в которых победил Лукашенко. ЕС, Великобритания и Канада наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признали результаты выборов. Ряд стран ЕС ввели личные санкции в отношении Лукашенко.