«Генериум» начал отгрузку вакцины «Спутник V» в медицинские учреждения

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцину поставят в Москву и регионы для массовой вакцинации в эти выходные, 7-8 ноября. «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Производство препарата началось 15 августа. Сообщалось, что выпуском препарата могут заняться еще четыре компании. Сейчас в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») и «Генериум» (основан владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным), а также непосредственно Центр Гамалеи.