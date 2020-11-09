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«Генериум» начал отгрузку вакцины «Спутник V» в медицинские учреждения

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Компания «Генериум» начала отгрузку в медицинские учреждения вакцины, разработанной центром им. Гамалеи («Спутник V») против коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«На прошлой неделе внесена первая мощная производственная площадка в регистрационное удостоверение по производству вакцин против коронавирусной инфекции. Компания "Генериум" начала отгрузку на этой неделе вакцины [»Спутник V»] с производственных площадок непосредственно в медицинские организации», — сказал министр.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцину поставят в Москву и регионы для массовой вакцинации в эти выходные, 7-8 ноября. «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Производство препарата началось 15 августа. Сообщалось, что выпуском препарата могут заняться еще четыре компании. Сейчас в регистрационном удостоверении вакцины в качестве ее производителей указаны «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») и «Генериум» (основан владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным), а также непосредственно Центр Гамалеи. 

Ранее по теме: Поставки вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации начнутся в выходные

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных