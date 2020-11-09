РФПИ прокомментировал результаты испытаний вакцины США и ФРГ
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствует промежуточные результаты испытаний вакцины от коронавируса, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.
«Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах», — сказал Дмитриев. Он отметил, что РФПИ планирует опубликовать промежуточные итоги клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в ноябре.
Ранее Pfizer сообщила, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная компанией совместно с немецкой BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.