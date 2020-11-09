РФПИ прокомментировал результаты испытаний вакцины США и ФРГ

«Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах», — сказал Дмитриев. Он отметил, что РФПИ планирует опубликовать промежуточные итоги клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в ноябре.