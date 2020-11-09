Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

РФПИ прокомментировал результаты испытаний вакцины США и ФРГ

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приветствует промежуточные результаты испытаний вакцины от коронавируса, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской компанией Pfizer, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева. 

«Мы приветствуем опубликованные сегодня успешные промежуточные результаты вакцины Pfizer и BioNTech. Мы твердо убеждены в том, что миру нужен большой портфель успешных вакцин на разных платформах», — сказал Дмитриев. Он отметил, что РФПИ планирует опубликовать промежуточные итоги клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» в ноябре.

Ранее Pfizer сообщила, что вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная компанией совместно с немецкой BioNTech, по результатам третьей фазы клинических испытаний доказала свою эффективность на 90%.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса – «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Она была зарегистрирована 11 августа, производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: Pfizer и BioNTech оценили эффективность своей вакцины от коронавируса в 90%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных