Губернатор Петербурга пообещал сделать все для избежания нового локдауна
Власти Санкт-Петербурга будут делать все необходимое, чтобы избежать нового локдауна из-за коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
«Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна», — сказал Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург». Он отметил, что дальнейшие ограничения будут вводиться по мере необходимости, но следует быть готовыми к любому развитию событий. Губернатор призвал жителей города использовать в общественных местах маски, перчатки и средства дезинфекции.
Ранее власти Санкт-Петербурга анонсировали введение новых ограничительных мер по коронавирусу на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, до 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, продлевается запрет на работу предприятий общепита в ночное время, вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек.
Работодателям города рекомендуется перевести на удаленку работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а также не менее 30% от общего числа сотрудников.
По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 1403 случая коронавируса, 712 человек выздоровели, 19 скончались. Всего в городе зарегистрировано 71 426 случаев COVID-19 и 4181 летальный исход. Город занимает третье место среди регионов РФ по числу зарегистрированных случаев коронавируса и второе после Москвы по суточному приросту. Всего в России за сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса — это рекорд с начала пандемии.