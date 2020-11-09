Губернатор Петербурга пообещал сделать все для избежания нового локдауна

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 1403 случая коронавируса, 712 человек выздоровели, 19 скончались. Всего в городе зарегистрировано 71 426 случаев COVID-19 и 4181 летальный исход. Город занимает третье место среди регионов РФ по числу зарегистрированных случаев коронавируса и второе после Москвы по суточному приросту. Всего в России за сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса — это рекорд с начала пандемии.