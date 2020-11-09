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Губернатор Петербурга пообещал сделать все для избежания нового локдауна

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Власти Санкт-Петербурга будут делать все необходимое, чтобы избежать нового локдауна из-за коронавируса, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

«Мы будем делать все необходимое, чтобы Петербург избежал повторного локдауна», — сказал Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург». Он отметил, что дальнейшие ограничения будут вводиться по мере необходимости, но следует быть готовыми к любому развитию событий. Губернатор призвал жителей города использовать в общественных местах маски, перчатки и средства дезинфекции.

Ранее власти Санкт-Петербурга анонсировали введение новых ограничительных мер по коронавирусу на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, до 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, продлевается запрет на работу предприятий общепита в ночное время, вводится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек. 

Работодателям города рекомендуется перевести на удаленку работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а также не менее 30% от общего числа сотрудников. 

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 1403 случая коронавируса, 712 человек выздоровели, 19 скончались. Всего в городе зарегистрировано 71 426 случаев COVID-19 и 4181 летальный исход. Город занимает третье место среди регионов РФ по числу зарегистрированных случаев коронавируса и второе после Москвы по суточному приросту. Всего в России за сутки выявлено 21 798 новых случаев коронавируса — это рекорд с начала пандемии.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге ограничат работу фуд-кортов из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных