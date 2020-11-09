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Количество случаев коронавируса в США превысило 10 млн

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Число выявленных в США случаев коронавируса достигло 10,02 млн, количество смертей от COVID-19 — 237 742, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. 

За последние сутки в стране зарегистрировано 105 927 новых случаев коронавируса, 457 человек умерли. США занимает первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и летальных исходов. 

Всего в мире зафиксировано более 50,7 млн случаев COVID-19 – больше всего, помимо США, зарегистрировано в Индии (8,6 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,8 млн) и России (1,8 млн). 

Ранее сегодня Джо Байден, который, согласно предварительным оценкам, победил в выборах президента США, объявил о создании консультативного совета по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее по теме: Байден объявил о создании совета по борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных