Количество случаев коронавируса в США превысило 10 млн
Число выявленных в США случаев коронавируса достигло 10,02 млн, количество смертей от COVID-19 — 237 742, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
За последние сутки в стране зарегистрировано 105 927 новых случаев коронавируса, 457 человек умерли. США занимает первое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 и летальных исходов.
Всего в мире зафиксировано более 50,7 млн случаев COVID-19 – больше всего, помимо США, зарегистрировано в Индии (8,6 млн), Бразилии (5,7 млн), Франции (1,8 млн) и России (1,8 млн).
Ранее сегодня Джо Байден, который, согласно предварительным оценкам, победил в выборах президента США, объявил о создании консультативного совета по борьбе с пандемией коронавируса.