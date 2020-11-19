В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе

Сведения о заключении и расторжении браков в России будут храниться в электронном виде в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), рассказали в ведомстве. Отмечается, что до конца текущего года ФНС оцифрует 525 млн записей, охватывающих период с 1926 г. по настоящее время, и до сих пор хранящихся в бумажном виде.