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В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе

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В скором времени гражданам России перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС). Данные о расторжении брака будут храниться в облачном реестре.

«В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — сказано в сообщении.

Сведения о заключении и расторжении браков в России будут храниться в электронном виде в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), рассказали в ведомстве. Отмечается, что до конца текущего года ФНС оцифрует 525 млн записей, охватывающих период с 1926 г. по настоящее время, и до сих пор хранящихся в бумажном виде.

Замруководителя ФНС Виталий Колесников добавил, что на базе ЕГР ЗАГС разрабатывается Единый регистр населения, «который станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах». Он отметил, что этот ресурс будет «самым востребованным» в течение года или двух и позволит получить более быстрый инструмент прогнозирования социально-экономического развития России. 

В ФНС напомнили, что активная цифровизация ведомства началась в 2010 г. В то время его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин. С тех пор появились центры обработки данных, онлайн-сервисы и мобильные приложения, нацеленные на автоматизацию налогового контроля, позволяющие гражданам получать сведения и услуги в удаленном формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных