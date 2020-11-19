В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе
В скором времени гражданам России перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы России (ФНС). Данные о расторжении брака будут храниться в облачном реестре.
«В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — сказано в сообщении.
Сведения о заключении и расторжении браков в России будут храниться в электронном виде в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), рассказали в ведомстве. Отмечается, что до конца текущего года ФНС оцифрует 525 млн записей, охватывающих период с 1926 г. по настоящее время, и до сих пор хранящихся в бумажном виде.
Замруководителя ФНС Виталий Колесников добавил, что на базе ЕГР ЗАГС разрабатывается Единый регистр населения, «который станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах». Он отметил, что этот ресурс будет «самым востребованным» в течение года или двух и позволит получить более быстрый инструмент прогнозирования социально-экономического развития России.
В ФНС напомнили, что активная цифровизация ведомства началась в 2010 г. В то время его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин. С тех пор появились центры обработки данных, онлайн-сервисы и мобильные приложения, нацеленные на автоматизацию налогового контроля, позволяющие гражданам получать сведения и услуги в удаленном формате.