Во Владивостоке почти 250 тыс. человек остались без отопления
Около 150 тыс. человек остались без электроснабжения в Приморском крае из-за непогоды, сообщается на сайте Минэнерго. Еще почти 250 тыс. жителей Владивостока остались без теплоснабжения.
«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городах Владивосток и Артем, в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов (около 148 168 человек)», — говорится в сообщении.
В Первомайском районе Владивостока прекращено водо и теплоснабжение — без коммунальных услуг остались около 155 тыс. человек, теплоснабжение также отсутствует в Советском районе Владивостока (еще около 92,1 тыс. человек).
Режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке после ледяного дождя, в результате которого более 90 000 человек остались без света, сообщала ранее пресс-служба администрации города.
«В связи со сложившейся сложной обстановкой во Владивостоке с сегодняшнего дня вводится режим ЧС», — говорится в сообщении. Эта мера позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий стихии.