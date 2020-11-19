В Петербурге заявили о выходе на плато по числу госпитализаций больных с COVID-19
Санкт-Петербург вышел на плато по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом, заявил вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала «78».
«Сейчас некоторое плато образовалось, если брать количество госпитализаций. Надежда, что вдруг, что после этого мы вниз пойдем», — сказал Елин. Он отметил, что город готовится жить с коронавирусом минимум до весны 2021 г.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что тяжелая ситуация с коронавирусом наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Коми, Татарстане, Чувашии, Карелии, Чечне, Калининградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Пермском крае. По мнению эксперта, эти регионы преодолеют плато по коронавирусу позднее остальных.
По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 2312 случаев коронавируса, 1201 человек выздоровел, 72 скончались. Всего в городе зарегистрировано 90 400 случаев COVID-19 и 4763 летальных исходов. Город занимает третье место среди регионов РФ по числу зарегистрированных случаев коронавируса и второе после Москвы по суточному приросту.