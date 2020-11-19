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В Петербурге заявили о выходе на плато по числу госпитализаций больных с COVID-19

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Санкт-Петербург вышел на плато по числу госпитализаций пациентов с коронавирусом, заявил вице-губернатор города Евгений Елин в эфире телеканала «78».

«Сейчас некоторое плато образовалось, если брать количество госпитализаций. Надежда, что вдруг, что после этого мы вниз пойдем», — сказал Елин. Он отметил, что город готовится жить с коронавирусом минимум до весны 2021 г.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что тяжелая ситуация с коронавирусом наблюдается в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Коми, Татарстане, Чувашии, Карелии, Чечне, Калининградской, Новгородской и Псковской областях, а также в Пермском крае. По мнению эксперта, эти регионы преодолеют плато по коронавирусу позднее остальных.  

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 2312 случаев коронавируса, 1201 человек выздоровел, 72 скончались. Всего в городе зарегистрировано 90 400 случаев COVID-19 и 4763 летальных исходов. Город занимает третье место среди регионов РФ по числу зарегистрированных случаев коронавируса и второе после Москвы по суточному приросту.

Ранее по теме: В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных