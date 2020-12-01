Дептранс анонсировал ограничение движения на нескольких участках метро Москвы

В 2021 г. будет готов юго-западный участок «Кунцевская» – «Проспект Вернадского», а в 2022 – южный «Проспект Вернадского» – «Каховская», включая реконструированную Каховскую линию. Тогда же с постройкой северного и завершением юго-восточного участка кольцо, по планам мэрии, замкнется. БКЛ станет самой длинной линией метро в Европе – около 70 км.