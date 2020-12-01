Дептранс анонсировал ограничение движения на нескольких участках метро Москвы
Поезда между станциями московского метро «Нижегородская» и «Лефортово» не будут ходить с 12 по 14 декабря в связи с подготовкой к открытию станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
«С 12 по 14 декабря не будут ходить поезда на участке Некрасовской линии метро от «Нижегородской» до «Лефортова», — говорится в сообщении. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным автобусом КМ, Московским центральным кольцом и автобусом №032.
В ведомстве сообщили «Интерфаксу», что к открытию готовятся несколько новых станций БКЛ. Перед открытием они будут интегрированы с метро, поэтому движение на нескольких участках будет временно ограничено.
Станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии будут закрыты с 12 по 22 декабря. На участке «ЦСКА» – «Савеловская» поезда будут ходить с увеличенным интервалом, между «ЦСКА» и «Парк Победы» движение будет временно прекращено.
Ранее пресс-служба мэра Москвы сообщила, что БКЛ достроят в 2022 г., на год раньше, чем планировалось. БКЛ должна соединить все радиальные ветки московского метро на удалении до 10 км от Кольцевой линии.
В 2021 г. будет готов юго-западный участок «Кунцевская» – «Проспект Вернадского», а в 2022 – южный «Проспект Вернадского» – «Каховская», включая реконструированную Каховскую линию. Тогда же с постройкой северного и завершением юго-восточного участка кольцо, по планам мэрии, замкнется. БКЛ станет самой длинной линией метро в Европе – около 70 км.