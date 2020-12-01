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Дептранс анонсировал ограничение движения на нескольких участках метро Москвы

Ведомости

Поезда между станциями московского метро «Нижегородская» и «Лефортово» не будут ходить с 12 по 14 декабря в связи с подготовкой к открытию станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«С 12 по 14 декабря не будут ходить поезда на участке Некрасовской линии метро от «Нижегородской» до «Лефортова», — говорится в сообщении. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным автобусом КМ, Московским центральным кольцом и автобусом №032.

В ведомстве сообщили «Интерфаксу», что к открытию готовятся несколько новых станций БКЛ. Перед открытием они будут интегрированы с метро, поэтому движение на нескольких участках будет временно ограничено. 

Станции «Хорошевская» и «Шелепиха» БКЛ и Солнцевской линии будут закрыты с 12 по 22 декабря. На участке «ЦСКА» – «Савеловская» поезда будут ходить с увеличенным интервалом, между «ЦСКА» и «Парк Победы» движение будет временно прекращено. 

Ранее пресс-служба мэра Москвы сообщила, что БКЛ достроят в 2022 г., на год раньше, чем планировалось. БКЛ должна соединить все радиальные ветки московского метро на удалении до 10 км от Кольцевой линии.  

В 2021 г. будет готов юго-западный участок «Кунцевская» – «Проспект Вернадского», а в 2022 – южный «Проспект Вернадского» – «Каховская», включая реконструированную Каховскую линию. Тогда же с постройкой северного и завершением юго-восточного участка кольцо, по планам мэрии, замкнется. БКЛ станет самой длинной линией метро в Европе – около 70 км.

Ранее по теме: Мэрия Москвы заявила о намерении достроить БКЛ в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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