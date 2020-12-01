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Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел страны Франсиско Карлос Бустильо Бонасс на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщают «РИА Новости». 

«Российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у нее хорошие позиции, дальше будет видно», — сказал он. Лавров, в свою очередь, сообщил, что переговоры об использовании «Спутника V» ведут с Россией также Аргентина, Бразилия, Мексика и Перу.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что более 40 стран подали заявки на производство российской вакцины, ее начали производить в четырех странах — Южной Корее, Бразилии, Индии и Китае. Первой среди европейских стран проявила интерес к вакцине из России Венгрия. 

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: Палестина обсуждает с Россией сотрудничество по вакцине «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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