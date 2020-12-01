Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса

«Российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у нее хорошие позиции, дальше будет видно», — сказал он. Лавров, в свою очередь, сообщил, что переговоры об использовании «Спутника V» ведут с Россией также Аргентина, Бразилия, Мексика и Перу.