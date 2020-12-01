Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса
Уругвай рассматривает возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил министр иностранных дел страны Франсиско Карлос Бустильо Бонасс на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщают «РИА Новости».
«Российская вакцина находится в списке вакцин, которые мы рассматриваем, у нее хорошие позиции, дальше будет видно», — сказал он. Лавров, в свою очередь, сообщил, что переговоры об использовании «Спутника V» ведут с Россией также Аргентина, Бразилия, Мексика и Перу.
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что более 40 стран подали заявки на производство российской вакцины, ее начали производить в четырех странах — Южной Корее, Бразилии, Индии и Китае. Первой среди европейских стран проявила интерес к вакцине из России Венгрия.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.