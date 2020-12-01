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Совершивший наезд на пешеходов в Германии был пьян

Ведомости

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в немецком городе Трир, был пьян, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего прокурора города Петера Фрицена.

«Подозреваемый находился под воздействием алкоголя», — сказал Фрицен на пресс-конференции. Он уточнил, что тест показал у водителя 1,4 промилле. Также, по его словам, есть свидетельства психического заболевания подозреваемого.

Ранее немецкий портал Volksfreund со ссылкой на местное телевидение сообщил, что число погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире возросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок. Ранены как минимум 30 человек.

Посольство России в Германии в Facebook сообщило об отсутствии сведений о российских гражданах среди пострадавших. По данным дипведомства, наезд совершил 51-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью в 70 км/ч по пешеходной зоне.

Ранее по теме: Число погибших в результате наезда автомобиля в ФРГ возросло до четырех

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных