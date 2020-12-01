Совершивший наезд на пешеходов в Германии был пьян
Водитель, совершивший наезд на пешеходов в немецком городе Трир, был пьян, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего прокурора города Петера Фрицена.
«Подозреваемый находился под воздействием алкоголя», — сказал Фрицен на пресс-конференции. Он уточнил, что тест показал у водителя 1,4 промилле. Также, по его словам, есть свидетельства психического заболевания подозреваемого.
Ранее немецкий портал Volksfreund со ссылкой на местное телевидение сообщил, что число погибших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире возросло до четырех человек, среди погибших есть ребенок. Ранены как минимум 30 человек.
Посольство России в Германии в Facebook сообщило об отсутствии сведений о российских гражданах среди пострадавших. По данным дипведомства, наезд совершил 51-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь со скоростью в 70 км/ч по пешеходной зоне.