Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих
Последний день года – 31 декабря – будет выходным для государственных служащих Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт на своей странице во «ВКонтакте».
«31 декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря, — рабочим. Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям», — написал Старовойт.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился объявить 31 декабря 2020 г. выходным днем. Вместо 31 декабря работники исполнительных органов власти, областных госучреждений и предприятий будут работать в субботу, 26 декабря.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.
2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение объявить 31 декабря выходным днем региональные власти будут принимать самостоятельно. Первая из регионов объявила 31 декабря выходным днем Белгородская область.