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Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих

Ведомости

Последний день года – 31 декабря – будет выходным для государственных служащих Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт на своей странице во «ВКонтакте».

«31 декабря для госслужащих будет выходным днем, а суббота, 26 декабря, — рабочим. Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям», — написал Старовойт.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился объявить 31 декабря 2020 г. выходным днем. Вместо 31 декабря работники исполнительных органов власти, областных госучреждений и предприятий будут работать в субботу, 26 декабря.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение объявить 31 декабря выходным днем региональные власти будут принимать самостоятельно. Первая из регионов объявила 31 декабря выходным днем Белгородская область.

Ранее по теме: Кремль оставил объявление 31 декабря выходным днем на усмотрение регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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