США обновили рекорд по суточной смертности от коронавируса

Всего в стране зарегистрировано 13,9 млн случаев COVID-19 и 273 590 летальных исходов. По обоим показателям США занимают первое место в мире. Больше всего случаев коронавируса также зафиксировано в Индии – 9,5 млн, Бразилии – 6,4 млн, России – 2,4 млн и Франции – 2,3 млн, наибольшее число смертей от COVID-19 – в Бразилии – 174 515, Индии – 138 648, Мексике – 107 565 и Великобритании – 59 796.