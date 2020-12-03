США обновили рекорд по суточной смертности от коронавируса
За последние сутки в США выявлено 200 070 новых случаев коронавируса и рекордные 2804 летальных исхода, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Всего в стране зарегистрировано 13,9 млн случаев COVID-19 и 273 590 летальных исходов. По обоим показателям США занимают первое место в мире. Больше всего случаев коронавируса также зафиксировано в Индии – 9,5 млн, Бразилии – 6,4 млн, России – 2,4 млн и Франции – 2,3 млн, наибольшее число смертей от COVID-19 – в Бразилии – 174 515, Индии – 138 648, Мексике – 107 565 и Великобритании – 59 796.
Всего в мире зарегистрировано 64,7 млн случаев коронавируса и 1,5 млн летальных исходов.
По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, 29 502 человека выздоровели, 554 скончались. Всего в стране зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19 и 41 607 летальных исходов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.