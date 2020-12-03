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США обновили рекорд по суточной смертности от коронавируса

Ведомости

За последние сутки в США выявлено 200 070 новых случаев коронавируса и рекордные 2804 летальных исхода, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего в стране зарегистрировано 13,9 млн случаев COVID-19 и 273 590 летальных исходов. По обоим показателям США занимают первое место в мире. Больше всего случаев коронавируса также зафиксировано в Индии – 9,5 млн, Бразилии – 6,4 млн, России – 2,4 млн и Франции – 2,3 млн, наибольшее число смертей от COVID-19 – в Бразилии – 174 515, Индии – 138 648, Мексике – 107 565 и Великобритании – 59 796.

Всего в мире зарегистрировано 64,7 млн случаев коронавируса и 1,5 млн летальных исходов. 

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, 29 502 человека выздоровели, 554 скончались. Всего в стране зарегистрировано 2,4 млн случаев COVID-19 и 41 607 летальных исходов. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Свердловской областях.

Ранее по теме: В России впервые выявили более 28 000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных