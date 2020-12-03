В Крыму 31 декабря сделают выходным для госслужащих
Последний день года – 31 декабря – будет выходным для государственных служащих в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».
«Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений», — написал Аксенов, уточнив, что такую же рекомендацию получили муниципалитеты.
Глава региона отметил, что выходной в этот день стал «доброй традицией». «Новый год – семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных», — подчеркнул он.
Ранее Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение объявить 31 декабря выходным днем будут принимать региональные власти. Выходной день 31 декабря уже объявили власти Белгородской и Курской областей.
В октябре премьер-министр Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.