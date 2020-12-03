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В Крыму 31 декабря сделают выходным для госслужащих

Ведомости

Последний день года – 31 декабря – будет выходным для государственных служащих в Крыму, заявил глава региона Сергей Аксенов на своей странице «ВКонтакте».

«Принято решение о том, что 31 декабря в Крыму будет объявлен выходным днем для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, а также работников всех подведомственных организаций и учреждений», — написал Аксенов, уточнив, что такую же рекомендацию получили муниципалитеты.

Глава региона отметил, что выходной в этот день стал «доброй традицией». «Новый год – семейный праздник, а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных», — подчеркнул он. 

Ранее Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение объявить 31 декабря выходным днем будут принимать региональные власти. Выходной день 31 декабря уже объявили власти Белгородской и Курской областей. 

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин постановил, что 31 декабря 2021 г. будет нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля, – на понедельник, 22 февраля.

Ранее по теме: Власти Курской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных