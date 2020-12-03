Парламент Молдавии проголосовал за законопроект о статусе русского языка
Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за законопроект о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения, сообщает Sputnik Молдова.
«Депутаты парламента в первом чтении проголосовали за законопроект о функционировании языков, которым русскому языку возвращается статус языка межнационального общения», — говорится в сообщении. С законодательной инициативой выступил действующий президент страны Игорь Додон.
Кроме того, в первом чтении одобрены поправки к кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, которые позволят в полном объеме вернуть в эфир российские теле- и радиопрограммы.
15 ноября в Молдавии прошли президентские выборы, в которых победила кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. По данным ЦИК, во втором туре она набрала 57,75% голосов. Ее соперник, действующий глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.