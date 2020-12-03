СМИ узнали о планах Чубайса заняться вопросами изменения климата
Какую именно должность займет Чубайс, собеседники издания не сообщили. Однако предполагается, что Чубайс будет отвечать за широкий круг вопросов — начиная от разработки плана мероприятий для исполнения Россией положений Парижского соглашения по климату и других международных инициатив для сокращения выбросов CO2, заканчивая привлечением «зеленых» инвестиций, уточнил один из источников издания.
Ранее сегодня Чубайс объявил, что 4 декабря покинет «Роснано», а 3 декабря — его последний день в корпорации. До этого правительство утвердило предложенную президентом России Владимиром Путиным кандидатуру его преемника. Им стал зампред коллегии военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Он будет возглавлять «Роснано» следующие пять лет.
Уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» является «естественным ротационным процессом», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Чубайс был назначен главой госкорпорации в 2008 г. тогдашним президентом Дмитрием Медведевым. В 2011 г. он был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано». О возможном скором уходе Чубайса с поста главы госкорпорации СМИ сообщали с октября.