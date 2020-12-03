СМИ узнали о планах Чубайса заняться вопросами изменения климата

Ранее сегодня Чубайс объявил, что 4 декабря покинет «Роснано», а 3 декабря — его последний день в корпорации. До этого правительство утвердило предложенную президентом России Владимиром Путиным кандидатуру его преемника. Им стал зампред коллегии военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Он будет возглавлять «Роснано» следующие пять лет.