Трамп объявил о начале вакцинации в США в ближайшие сутки
Вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа, заявил американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации.
«Ввод первой дозы вакцины будет произведен менее чем через 24 часа», — заявил он.
Трамп также отметил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer, власти в партнерстве с почтовыми компаниями уже начали поставки вакцины во все штаты.
Американский президент уточнил, что вакцинация будет бесплатной для всех американцев, губернаторы штатов должны будут самостоятельно решать, кто будет вакцинирован в первую очередь. Сам Трамп пояснил, что первыми следует привить пожилых граждан и медиков.
По его словам, разработка вакцины с заявленной эффективностью в 95% является «медицинским чудом», одним из величайших научных достижений страны.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус запросил у доноров $4,3 млрд на обеспечение доступа «особенно нуждающихся стран» к вакцине от коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 15,8 млн случаев, Индии (свыше 9,8 млн) и Бразилии (более 6,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.