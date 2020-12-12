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Трамп объявил о начале вакцинации в США в ближайшие сутки

Ведомости

Вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа, заявил американский президент Дональд Трамп в своем обращении к нации.

«Ввод первой дозы вакцины будет произведен менее чем через 24 часа», — заявил он.

Трамп также отметил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer, власти в партнерстве с почтовыми компаниями уже начали поставки вакцины во все штаты.

Американский президент уточнил, что вакцинация будет бесплатной для всех американцев, губернаторы штатов должны будут самостоятельно решать, кто будет вакцинирован в первую очередь. Сам Трамп пояснил, что первыми следует привить пожилых граждан и медиков.

По его словам, разработка вакцины с заявленной эффективностью в 95% является «медицинским чудом», одним из величайших научных достижений страны.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус запросил у доноров $4,3 млрд на обеспечение доступа «особенно нуждающихся стран» к вакцине от коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 15,8 млн случаев, Индии (свыше 9,8 млн) и Бразилии (более 6,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве откроется для новых групп риска

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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