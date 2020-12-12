В России за сутки выявили 28 137 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 28 137 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 625 848. Умерли за день 560 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 46 453.
Вчера, 11 декабря, оперштаб сообщил о 28 585 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6622 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5890 пациентов, скончались 76 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3776), Подмосковье (+1393), Нижегородская область (+501) и Республика Карелия (+428).
За сутки в России полностью выздоровели 26 118 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 085 958 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 15,8 млн случаев, Индии (свыше 9,8 млн) и Бразилии (более 6,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что уровень смертности от коронавируса в мире в последние полтора месяца вырос на 60%.