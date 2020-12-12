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В России за сутки выявили 28 137 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 28 137 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 625 848. Умерли за день 560 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 46 453.

Вчера, 11 декабря, оперштаб сообщил о 28 585 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 6622 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5890 пациентов, скончались 76 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3776), Подмосковье (+1393), Нижегородская область (+501) и Республика Карелия (+428).

За сутки в России полностью выздоровели 26 118 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 085 958 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 15,8 млн случаев, Индии (свыше 9,8 млн) и Бразилии (более 6,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что уровень смертности от коронавируса в мире в последние полтора месяца вырос на 60%.

Ранее по теме: В Подмосковье продлили ограничения до 12 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных