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Кубань последней из российских регионов сделала 31 декабря выходным днем

Ведомости

Власти Краснодарского края объявили 31 декабря для государственных и муниципальных служащих, регион стал последним в России, где последний день года разрешено сделать нерабочим. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба администрации края.

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«Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днем на Кубани», — говорится в сообщении. В администрации Краснодарского края уточнили, что документ носит «рекомендательный характер».

«Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день», — пояснили власти Кубани.

23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. На тот момент власти почти 90% российских регионов приняли решение сделать 31 декабря выходным и призвали к этому местных работодателей.

В то же время официально, согласно производственному календарю на 2020 г., последний его день остается рабочим. В календаре на 2021 г. 31 декабря будет выходным днем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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