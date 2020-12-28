Кубань последней из российских регионов сделала 31 декабря выходным днем
Власти Краснодарского края объявили 31 декабря для государственных и муниципальных служащих, регион стал последним в России, где последний день года разрешено сделать нерабочим. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба администрации края.
«Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении 31 декабря выходным днем на Кубани», — говорится в сообщении. В администрации Краснодарского края уточнили, что документ носит «рекомендательный характер».
«Муниципалитеты и все работодатели, действующие на территории Краснодарского края, могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день», — пояснили власти Кубани.
23 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. На тот момент власти почти 90% российских регионов приняли решение сделать 31 декабря выходным и призвали к этому местных работодателей.
В то же время официально, согласно производственному календарю на 2020 г., последний его день остается рабочим. В календаре на 2021 г. 31 декабря будет выходным днем.