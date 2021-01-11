Новогоднее обращение Путина посмотрели 32 млн россиян
Более 32 млн российских телезрителей посмотрели новогоднее обращение президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Mediascope.
«Трансляцию посмотрели 32,1 млн россиян в возрасте от 4 лет и старше, проживающие в городах с населением более 100 тыс. человек», – говорится в сообщении.
По данным Mediascope, рейтинг новогоднего обращения президента по стране в целом составил 45,4%. На «Первом канале» трансляцию смотрели 9,5 млн человек, на «России 1» – более 6 млн, на НТВ – около 5 млн.
Аудитория «Первого канала» 31 декабря составила 2,8 млн зрителей, «России 1» – 2,8 млн, НТВ – 1,5 млн, СТС – 1,4 млн.
31 декабря Путин по традиции выступил с новогодним обращением к гражданам. Поздравление стало самым продолжительным из всех подобных выступлений главы российского государства в XXI веке. Президент отметил, что уходящий год россияне прошли «вместе, с достоинством, как и подобает единому народу».