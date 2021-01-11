Новогоднее обращение Путина посмотрели 32 млн россиян

31 декабря Путин по традиции выступил с новогодним обращением к гражданам. Поздравление стало самым продолжительным из всех подобных выступлений главы российского государства в XXI веке. Президент отметил, что уходящий год россияне прошли «вместе, с достоинством, как и подобает единому народу».