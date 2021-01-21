Генпрокурор РФ заявил о наличии оснований считать Навального преступником

Навальный был арестован по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря был объявлен в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Глава ФБК, условно осужденный на 5 лет по делу «Ив Роше», должен был дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, так как был в Германии. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите» его выписали еще 23 сентября, поэтому ему стали присылать вызовы в инспекцию, чего не делали, пока он находился на лечении.