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Генпрокурор РФ заявил о наличии оснований считать Навального преступником

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексей Навальный является преступником, а не жертвой, заявил Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление», – сказал он в интервью «Коммерсанту».

Краснов также напомнил, что сейчас Навальный является подсудимым в деле о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. О возбуждении этого дела стало известно в середине июня этого года, обвинение главе ФБК выдвинули в конце июля. Основанием для этого послужили слова Навального о 93-летнем Игнате Артеменко, снявшимся в видео в поддержку поправок в Конституцию. В ответном ролике основатель ФБК назвал пожилого мужчину «предателем» и «позором страны».

На данный момент Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» после того, как вернулся из Германии, где был на лечении с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.

Навальный был арестован по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря был объявлен в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Глава ФБК, условно осужденный на 5 лет по делу «Ив Роше», должен был дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, так как был в Германии. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите» его выписали еще 23 сентября, поэтому ему стали присылать вызовы в инспекцию, чего не делали, пока он находился на лечении.

Ранее по теме: Меркель потребовала освободить Навального из СИЗО
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных