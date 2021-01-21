Генпрокурор РФ заявил о наличии оснований считать Навального преступником
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексей Навальный является преступником, а не жертвой, заявил Генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление», – сказал он в интервью «Коммерсанту».
Краснов также напомнил, что сейчас Навальный является подсудимым в деле о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. О возбуждении этого дела стало известно в середине июня этого года, обвинение главе ФБК выдвинули в конце июля. Основанием для этого послужили слова Навального о 93-летнем Игнате Артеменко, снявшимся в видео в поддержку поправок в Конституцию. В ответном ролике основатель ФБК назвал пожилого мужчину «предателем» и «позором страны».
На данный момент Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» после того, как вернулся из Германии, где был на лечении с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.
Навальный был арестован по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря был объявлен в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Глава ФБК, условно осужденный на 5 лет по делу «Ив Роше», должен был дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, так как был в Германии. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите» его выписали еще 23 сентября, поэтому ему стали присылать вызовы в инспекцию, чего не делали, пока он находился на лечении.