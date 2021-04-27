Боевой корабль США вошел в Черное море
Патрульный катер «Гамильтон» береговой охраны США вошел в Черное море для оказания поддержки союзникам и партнерам по НАТО, говорится в пресс-релизе шестого военно-морского флота США.
«Береговая охрана США проводит плановое развертывание шестого флота, работая вместе с союзниками, повышая осведомленность о морской сфере и обмениваясь передовым опытом с военно-морскими силами и береговой охраной стран-партнеров», — сообщили в американском ВМС.
Отмечается, что ранее «Гамильтон» осуществил логистические визиты в районы Неаполя и Роты Италии и Испании. Кроме того, как заявила американская сторона, это первый катер береговой охраны США, посетивший Черное море с 2008 г.
9 апреля Турция сообщила участникам конвенции Монтрё о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и обратно. Кроме того, в январе в акваторию последнего заходили американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук». В НАТО объясняли это «наращиванием военной мощи» России.
Ранее сегодня пресс-служба Черноморского флота сообщила, что Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проведет учения с боевыми стрельбами в Черном море после отправки в регион патрульного корабля США.