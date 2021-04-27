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Боевой корабль США вошел в Черное море

Ведомости

Патрульный катер «Гамильтон» береговой охраны США вошел в Черное море для оказания поддержки союзникам и партнерам по НАТО, говорится в пресс-релизе шестого военно-морского флота США.

«Береговая охрана США проводит плановое развертывание шестого флота, работая вместе с союзниками, повышая осведомленность о морской сфере и обмениваясь передовым опытом с военно-морскими силами и береговой охраной стран-партнеров», — сообщили в американском ВМС.

Отмечается, что ранее «Гамильтон» осуществил логистические визиты в районы Неаполя и Роты Италии и Испании. Кроме того, как заявила американская сторона, это первый катер береговой охраны США, посетивший Черное море с 2008 г.

9 апреля Турция сообщила участникам конвенции Монтрё о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и обратно. Кроме того, в январе в акваторию последнего заходили американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук». В НАТО объясняли это «наращиванием военной мощи» России.

Ранее сегодня пресс-служба Черноморского флота сообщила, что Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проведет учения с боевыми стрельбами в Черном море после отправки в регион патрульного корабля США.

Ранее по теме: Турция сообщила России о проходе военных кораблей США в Черное море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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