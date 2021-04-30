Суд запретил адвокату Павлову пользоваться интернетом и общаться со свидетелями
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий адвокату и руководителю «Команды 29» Ивану Павлову. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Павлов проходит обвиняемым по делу о разглашении данных следствия (ст.310 УК РФ). Суд запретил ему общаться со свидетелями, пользоваться интернетом, а также использовать почту и телефон. Павлову грозит штраф в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.
Павлов был задержан 30 апреля после обысков в гостиничном номере в Москве. По словам Павлова, задержание и последующее предъявление обвинения связано с делом бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. Следствие вменяет ему передачу журналистам «Ведомостей» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене.
В конце декабря 2020 г. «Ведомости» опубликовали постановление, предоставленное Павловым. Из документа следует, что бывшего журналиста обвиняют в передаче чешской разведке информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности Вооруженных сил страны на Ближнем Востоке. Деяние датируется 2017 г., тогда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 г. Сафронов обвинения отвергает.
30 апреля Сафронову продлили арест на два месяца, до 7 июля. Таким образом, он проведет год в СИЗО «Лефортово».