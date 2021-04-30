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Попова призвала соблюдать меры профилактики коронавируса в праздники

Ведомости

Риски осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусом могут увеличиться, если россияне не будут соблюдать меры профилактики во время майских праздников, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24». 

Она добавила, что на сегодняшний день сохраняются требования по ношению масок и перчаток в общественных местах. 

Вице-премьер Татьяна Голикова при этом отметила, что в России наблюдается снижение уровня смертности от коронавируса. Самые высокие показатели, по ее словам, наблюдались в декабре — январе во время второй волны коронавируса.

«Соотнося сегодняшние показатели марта 2021 г. с декабрем и январем, в России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года — на 12,9%», — отметила Голикова. 

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8731 человека, сообщил ранее оперштаб. Скончались 397 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 805 288. Умерли за все время пандемии 110 128 человек.

30 апреля Росстат сообщил, что в марте 2021 г. число смертей, связанных с коронавирусом, составило 23 715 — это на 4,3% меньше, чем в феврале. 

Ранее по теме: В России за сутки выявили 8731 новый случай коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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