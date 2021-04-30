Попова призвала соблюдать меры профилактики коронавируса в праздники

«Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».