Попова призвала соблюдать меры профилактики коронавируса в праздники
Риски осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусом могут увеличиться, если россияне не будут соблюдать меры профилактики во время майских праздников, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».
Она добавила, что на сегодняшний день сохраняются требования по ношению масок и перчаток в общественных местах.
Вице-премьер Татьяна Голикова при этом отметила, что в России наблюдается снижение уровня смертности от коронавируса. Самые высокие показатели, по ее словам, наблюдались в декабре — январе во время второй волны коронавируса.
«Соотнося сегодняшние показатели марта 2021 г. с декабрем и январем, в России фиксируется снижение смертности по сравнению с декабрем прошлого года на 21%, по сравнению с январем этого года — на 12,9%», — отметила Голикова.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8731 человека, сообщил ранее оперштаб. Скончались 397 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 805 288. Умерли за все время пандемии 110 128 человек.
30 апреля Росстат сообщил, что в марте 2021 г. число смертей, связанных с коронавирусом, составило 23 715 — это на 4,3% меньше, чем в феврале.