Мишустин предложил ввести запрет на вылов китов и дельфинов
Правительство предлагает ввести запрет на вылов китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Мы предлагаем ввести дополнительное регулирование – уже для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. Премьер пояснил, что эта мера «позволит сберечь животных от хищнического истребления».
Мишустин напомнил, что ранее власти уже ужесточили требования к правилам добычи китов и косаток, которых используют в учебных или зрелищных мероприятиях после резонансной истории с «китовой тюрьмой» в Приморье, в частности, поставив вопрос предоставления квот на вылов под контроль специальной правительственной комиссии. «Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали», — сказал премьер.
Вопрос запрета вылова косаток и белух для культурно-просветительских целей начал рассматриваться правительством еще в 2019 г. В кабмине тогда предложили оставить возможность вылавливать этих животных для научных целей, а также разрешить отлов коренным жителям Крайнего Севера, для которых это — традиционный промысел.
Поводом для рассмотрения вопроса о запрете вылова китов стала ситуация в Приморье. В 2018 г. в Охотском море компании-отловщики выловили около сотни косаток и белух. В бухте Средняя животных поместили в «китовую тюрьму» в ожидании их продажи в Китай.
Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г., но это поручение не было выполнено. Росрыболовство пообещало выпустить морских животных в июле-августе того же года, однако фактически их освободили только в ноябре. Три компании, которые занимались отловом косаток и белух, владивостокский суд признал виновными в незаконном отлове косаток и белух. «Сочинский дельфинарий» оштрафовали на 37,6 млн руб., «Белый кит» – на 28,2 млн руб., «Океанариум ДВ» – на 56,4 млн руб.