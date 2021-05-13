Мишустин предложил ввести запрет на вылов китов и дельфинов

Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г., но это поручение не было выполнено. Росрыболовство пообещало выпустить морских животных в июле-августе того же года, однако фактически их освободили только в ноябре. Три компании, которые занимались отловом косаток и белух, владивостокский суд признал виновными в незаконном отлове косаток и белух. «Сочинский дельфинарий» оштрафовали на 37,6 млн руб., «Белый кит» – на 28,2 млн руб., «Океанариум ДВ» – на 56,4 млн руб.