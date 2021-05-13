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Мишустин предложил ввести запрет на вылов китов и дельфинов

Ведомости

Правительство предлагает ввести запрет на вылов китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Мы предлагаем ввести дополнительное регулирование – уже для промышленного и прибрежного рыболовства. Оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. Премьер пояснил, что эта мера «позволит сберечь животных от хищнического истребления».

Мишустин напомнил, что ранее власти уже ужесточили требования к правилам добычи китов и косаток, которых используют в учебных или зрелищных мероприятиях после резонансной истории с «китовой тюрьмой» в Приморье, в частности, поставив вопрос предоставления квот на вылов под контроль специальной правительственной комиссии. «Кстати, в этом году таких разрешений не выдавали», — сказал премьер.

Вопрос запрета вылова косаток и белух для культурно-просветительских целей начал рассматриваться правительством еще в 2019 г. В кабмине тогда предложили оставить возможность вылавливать этих животных для научных целей, а также разрешить отлов коренным жителям Крайнего Севера, для которых это — традиционный промысел.

Поводом для рассмотрения вопроса о запрете вылова китов стала ситуация в Приморье. В 2018 г. в Охотском море компании-отловщики выловили около сотни косаток и белух. В бухте Средняя животных поместили в «китовую тюрьму» в ожидании их продажи в Китай.

Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г., но это поручение не было выполнено. Росрыболовство пообещало выпустить морских животных в июле-августе того же года, однако фактически их освободили только в ноябре. Три компании, которые занимались отловом косаток и белух, владивостокский суд признал виновными в незаконном отлове косаток и белух. «Сочинский дельфинарий» оштрафовали на 37,6 млн руб., «Белый кит» – на 28,2 млн руб., «Океанариум ДВ» – на 56,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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