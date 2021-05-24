«Хамас» опровергло причастность к инциденту с самолетом Ryanair в Минске
Представитель палестинского радикального движения «Хамас» Фаузи Бархум опроверг причастность группировки к инциденту с самолетом Ryanair в Минске, сообщает The Jerusalem Post.
По его словам, «Хамас» «не имеет к этому никакого отношения». «Мы не прибегаем к таким методам», — добавил он, обвинив авторов инициативы в намерении «демонизировать» движение. Издание напоминает, что недавно Израиль и «Хамас» заключили соглашение о прекращении огня, которое положило гонец длившемуся 11 дней военному противостоянию в секторе Газа.
Ранее сегодня директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что авторами анонимной угрозы минирования самолета Ryanair были солдаты группировки «Хамас». По его словам, они пригрозили взорвать бомбу над Вильнюсом и потребовали, чтобы Евросоюз отказался от поддержки Израиля.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.