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«Хамас» опровергло причастность к инциденту с самолетом Ryanair в Минске

Ведомости

Представитель палестинского радикального движения «Хамас» Фаузи Бархум опроверг причастность группировки к инциденту с самолетом Ryanair в Минске, сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, «Хамас» «не имеет к этому никакого отношения». «Мы не прибегаем к таким методам», — добавил он, обвинив авторов инициативы в намерении «демонизировать» движение. Издание напоминает, что недавно Израиль и «Хамас» заключили соглашение о прекращении огня, которое положило гонец длившемуся 11 дней военному противостоянию в секторе Газа.

Ранее сегодня директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что авторами анонимной угрозы минирования самолета Ryanair были солдаты группировки «Хамас». По его словам, они пригрозили взорвать бомбу над Вильнюсом и потребовали, чтобы Евросоюз отказался от поддержки Израиля.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании воздушного судна. После посадки самолета в столице Белоруссии с рейса был снят и задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Экстренную посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе, однако впоследствии выяснилось, что угроза минирования оказалась ложной.

Ранее по теме: Захарова призвала оценить инцидент с самолетом Ryanair трезво и без эмоций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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