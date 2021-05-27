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Песков не стал связывать ликвидацию «Открытой России» с «зачисткой политического поля»

Ведомости

Самоликвидация основанной экс-главой нефтяной компании «Юкос» и признанной в России нежелательной организации «Открытая Россия» не связана с «зачисткой политического поля» властями, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Политическое поле никоим образом у нас не ограничено «Открытой Россией». Наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании», — передает его слова корреспондент «Ведомостей».

Ранее сегодня исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что организация полностью прекращает свою деятельность по решению ее совета. Членство всех участников аннулировано. 

Пивоваров объяснил, что это сделано для того, чтобы участники организации могли избежать потенциального уголовного преследования. По его словам, Госдума собирается ужесточить статью 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной), вследствие чего на любого связанного с «Открытой Россией» человека можно будет завести дело. 

«Открытая Россия» была создана в 2001 г. по инициативе Ходорковского. Тогда он стал председателем правления организации.  Это третий раз, когда она объявляет о роспуске. Ранее «Открытая Россия» делала это в 2006 и 2019 гг.

Ранее по теме: «Открытая Россия» объявила о самоликвидации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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