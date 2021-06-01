В России вступил в силу закон о просветительской деятельности
С 1 июня в России вступил в законную силу закон о просветительской деятельности. Он определяет, что она собой представляет, а также кто и на каких основаниях может ею заниматься.
Закон, который внес поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля. Закон ввел определение того, что считается просветительской деятельностью в России. Такая деятельность осуществляется «вне рамок образовательных программ» и направлена на «распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».
Контролировать просветительскую деятельность отныне будет правительство. Для организации подобных мероприятий теперь нужно будет получить специальную лицензию на основе правительственного заключения. Использовать просветительскую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается.
Против него высказывалось научное сообщество, а также Счетная палата. В своем отчете ведомство заявило, что данная мера приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 УК РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.