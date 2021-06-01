В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

Против него высказывалось научное сообщество, а также Счетная палата. В своем отчете ведомство заявило, что данная мера приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 УК РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.