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В России вступил в силу закон о просветительской деятельности

Ведомости

С 1 июня в России вступил в законную силу закон о просветительской деятельности. Он определяет, что она собой представляет, а также кто и на каких основаниях может ею заниматься.

Закон, который внес поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля. Закон ввел определение того, что считается просветительской деятельностью в России. Такая деятельность осуществляется «вне рамок образовательных программ» и направлена на «распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Контролировать просветительскую деятельность отныне будет правительство. Для организации подобных мероприятий теперь нужно будет получить специальную лицензию на основе правительственного заключения. Использовать просветительскую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается. 

Против него высказывалось научное сообщество, а также Счетная палата. В своем отчете ведомство заявило, что данная мера приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 УК РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.

Ранее по теме: Правительство разъяснило просветителям новый закон

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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