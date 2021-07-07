В Большом театре ввели систему QR-кодов для доступа на некоторые спектакли
На некоторые спектакли в Большом театре уже ввели доступ по QR-кодам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
«В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей», — сказали в пресс-службе, отметив, что о запуске такой системы пропуска также объявили музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно» и музей-усадьба «Кусково».
Все учреждения культуры самостоятельно принимают решения о внедрении такой системы, добавили в пресс-службе департамента культуры.
Ранее систему доступа по QR-кодам ввели в заведениях общепита в Москве. С помощью такого кода посетители подтверждают вакцинацию от коронавируса или то, что переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест.
23 июня Минкультуры рекомендовало федеральным кинотеатрам и театрам Москвы ввести систему допуска зрителей по QR-кодам при условии посещения более 500 зрителей. При этом зал должен быть заполнен на 50%.