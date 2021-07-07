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В Большом театре ввели систему QR-кодов для доступа на некоторые спектакли

Ведомости

На некоторые спектакли в Большом театре уже ввели доступ по QR-кодам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

«В Большом театре уже введена такая система для некоторых спектаклей», — сказали в пресс-службе, отметив, что о запуске такой системы пропуска также объявили музей космонавтики, музей-заповедник «Коломенское», музей-заповедник «Царицыно» и музей-усадьба «Кусково».

Все учреждения культуры самостоятельно принимают решения о внедрении такой системы, добавили в пресс-службе департамента культуры.

Ранее систему доступа по QR-кодам ввели в заведениях общепита в Москве. С помощью такого кода посетители подтверждают вакцинацию от коронавируса или то, что переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест.

23 июня Минкультуры рекомендовало федеральным кинотеатрам и театрам Москвы ввести систему допуска зрителей по QR-кодам при условии посещения более 500 зрителей. При этом зал должен быть заполнен на 50%.

Ранее по теме: Три музея Москвы ввели систему посещения по QR-кодам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных