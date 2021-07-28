Российские пловцы завоевали серебро Олимпиады в эстафете
Мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете 4 х200 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости».
В эстафете участвовали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Они проплыли дистанцию за 7 мин 1,81 с.
В предыдущий день Олимпийских игр Евгений Рылов завоевал золото по плаванию на дистанции 100 м на спине. Эта медаль стала первым золотом России в плавании с 1996 г.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете. Российская сборная завоевала семь золотых медалей, восемь серебряных и четыре бронзовых.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.