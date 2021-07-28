Жителям Нью-Йорка выплатят по $100 за вакцинацию от коронавируса
Жители Нью-Йорка получат по $100 после получения первой дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице мэра города в Twitter.
«Получите первую дозу вакцины от COVID-19, и вы получите $100. Это просто», — говорится в публикации.
Из информации на сайте правительства Нью-Йорка следует, что сделать прививку и получить вознаграждение можно в 443 пунктах города. Мэр города Билл де Блазио уточнил, что туда поставят 10 млн доз необходимых препаратов.
Ранее губернатор американского штата Нью-Йорк сообщил о введении требования об обязательной вакцинации от коронавируса или регулярном прохождении тестирования на COVID-19 для госслужащих. Мера реализована на фоне распространения «дельта»-варианта инфекции. Аналогичные требования распространяются на госслужащих города Нью-Йорк.
По данным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на сегодняшний день полный курс вакцинации от коронавируса прошли 163,3 млн жителей страны, что эквивалентно 49,2% населения. При этом США остаются лидером среди всех государств мира по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19 — таковых там 34,6 млн, свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Скончались в результате заболевания 611 500 американцев.