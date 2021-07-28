Жителям Нью-Йорка выплатят по $100 за вакцинацию от коронавируса

По данным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на сегодняшний день полный курс вакцинации от коронавируса прошли 163,3 млн жителей страны, что эквивалентно 49,2% населения. При этом США остаются лидером среди всех государств мира по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19 — таковых там 34,6 млн, свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Скончались в результате заболевания 611 500 американцев.