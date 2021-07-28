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Жителям Нью-Йорка выплатят по $100 за вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Жители Нью-Йорка получат по $100 после получения первой дозы вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице мэра города в Twitter.

«Получите первую дозу вакцины от COVID-19, и вы получите $100. Это просто», — говорится в публикации.

Из информации на сайте правительства Нью-Йорка следует, что сделать прививку и получить вознаграждение можно в 443 пунктах города. Мэр города Билл де Блазио уточнил, что туда поставят 10 млн доз необходимых препаратов.

Ранее губернатор американского штата Нью-Йорк сообщил о введении требования об обязательной вакцинации от коронавируса или регулярном прохождении тестирования на COVID-19 для госслужащих. Мера реализована на фоне распространения «дельта»-варианта инфекции. Аналогичные требования распространяются на госслужащих города Нью-Йорк.

По данным на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), на сегодняшний день полный курс вакцинации от коронавируса прошли 163,3 млн жителей страны, что эквивалентно 49,2% населения. При этом США остаются лидером среди всех государств мира по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19 — таковых там 34,6 млн, свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса. Скончались в результате заболевания 611 500 американцев.

Ранее по теме: Госслужащих в Нью-Йорке обяжут вакцинироваться от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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