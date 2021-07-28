Умерла экс-глава Росздравнадзора
Бывшая руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елена Тельнова скончалась в возрасте 69 лет, сообщается на сайте ведомства.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Причина смерти Тельновой не уточняется. Она возглавляла Росздравнадзор с 2010 по 2013 г. в статусе врио, а в целом работала в ведомстве со дня его основания в 2005 г.
После ухода из Росздравнадзора Тельнова перешла в ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья». Согласно информации на сайте института, она входила в состав ученого совета.
После Тельновой Росздравнадзором руководил сначала нынешний министр здравоохранения Михаил Мурашко, а затем Дмитрий Пархоменко. Сейчас ведомство возглавляет экс-министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Алла Самойлова. На эту должность ее утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин в апреле прошлого года.