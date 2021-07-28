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Умерла экс-глава Росздравнадзора

Ведомости

Бывшая руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елена Тельнова скончалась в возрасте 69 лет, сообщается на сайте ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения с прискорбием сообщает, что ушла из жизни профессор, доктор фармацевтических наук Елена Алексеевна Тельнова. Коллектив Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Причина смерти Тельновой не уточняется. Она возглавляла Росздравнадзор с 2010 по 2013 г. в статусе врио, а в целом работала в ведомстве со дня его основания в 2005 г.

После ухода из Росздравнадзора Тельнова перешла в ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья». Согласно информации на сайте института, она входила в состав ученого совета.

После Тельновой Росздравнадзором руководил сначала нынешний министр здравоохранения Михаил Мурашко, а затем Дмитрий Пархоменко. Сейчас ведомство возглавляет экс-министр здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Алла Самойлова. На эту должность ее утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин в апреле прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных