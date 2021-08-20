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В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID-19

Ведомости

Белгородская область обогнала Чукотку и стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей.

«За две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью привиты — 32,9 млн человек», — приводит издание данные о ходе вакцинации в России. В десятку регионов ро количеству полностью привитого населения входит Москва — девятое место, привиты двумя дозами 28,45% от населения, Московская область вошла в тройку-лидеров: обе прививки там сделали 32,43% от населения региона. Первое и второе место заняли Белгородская область — привиты 38,16% от населения и Чукотка — 37,66% от населения.

При этом в Якутии не раскрыли актуальные данные по доле полностью привитых. По данным опроса 20 июля, вакцинацию в регионе завершили 195,2 тыс. человек, что составляет 19,89% от населения. Отмечается, что Тверская область так же не предоставила данные по числу полностью вакцинированных.

Ранее по теме: На Чукотке введут обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». На Чукотке обязательную вакцинацию ввели с 17 августа. Она затронула работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, включая такси, и других отраслей, в которых часто контактируют с населением. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных