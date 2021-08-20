В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». На Чукотке обязательную вакцинацию ввели с 17 августа. Она затронула работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, включая такси, и других отраслей, в которых часто контактируют с населением. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».