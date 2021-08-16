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На Чукотке введут обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей

Ведомости

На Чукотке с 17 августа обяжут вакцинироваться от коронавируса работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг и других отраслей, сообщает ТАСС со ссылкой на окружное управление Роспотребнадзора.

«17 августа соответствующее постановление вступит в силу. Обязательная вакцинация затронет работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, включая такси, и других отраслей, в которых часто контактируют с населением», — сказали в ведомстве.

На Чукотке первой дозой вакцины уже привились более 20 000 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 1300 случаев заражения инфекцией, 1100 человек выздоровели, 10 умерли.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре рассказали о способах восстановления после COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных