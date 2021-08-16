На Чукотке введут обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».