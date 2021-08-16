На Чукотке введут обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда жителей
На Чукотке с 17 августа обяжут вакцинироваться от коронавируса работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг и других отраслей, сообщает ТАСС со ссылкой на окружное управление Роспотребнадзора.
«17 августа соответствующее постановление вступит в силу. Обязательная вакцинация затронет работников здравоохранения, образовательной сферы, сферы услуг, включая такси, и других отраслей, в которых часто контактируют с населением», — сказали в ведомстве.
На Чукотке первой дозой вакцины уже привились более 20 000 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 1300 случаев заражения инфекцией, 1100 человек выздоровели, 10 умерли.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже ряд регионов объявили об обязательной вакцинации граждан из «групп риска». В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса – «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».