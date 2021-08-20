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Производители вакцины «КовиВак» подали заявку на ее одобрение в Южной Корее

Ведомости

Производители вакцины «КовиВак» подали заявку на ее одобрение в Южной Корее, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское министерство по контролю качества лекарств.

«Южная Корея в пятницу заявила, что российская вакцина COVID-19 "КовиВак" подала заявку на предварительное одобрение регулирующих органов», — передает агентство заявление министерства. При этом Южная Корея пока не объявила о планах совершить какие-либо закупки российской вакцины, отмечает агентство.

Ранее гендиректор Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов заявил, что российская вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта». «КовиВак» вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%.

Ранее по теме: Глава Центра Чумакова заявил об эффективности «Ковивака» против штамма «дельта»

Центр имени Чумакова является производителем вакцины «КовиВак». Она была зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенностью является то, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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