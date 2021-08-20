Производители вакцины «КовиВак» подали заявку на ее одобрение в Южной Корее
Производители вакцины «КовиВак» подали заявку на ее одобрение в Южной Корее, сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское министерство по контролю качества лекарств.
«Южная Корея в пятницу заявила, что российская вакцина COVID-19 "КовиВак" подала заявку на предварительное одобрение регулирующих органов», — передает агентство заявление министерства. При этом Южная Корея пока не объявила о планах совершить какие-либо закупки российской вакцины, отмечает агентство.
Ранее гендиректор Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов заявил, что российская вакцина «КовиВак» эффективна против штамма коронавируса «дельта». «КовиВак» вводится двумя дозами с перерывом в две недели. По словам Ишмухаметова, эффективность препарата в течение двух недель после второй прививки составляет 70%, а к 21-му дню возрастает до 90%.
Центр имени Чумакова является производителем вакцины «КовиВак». Она была зарегистрирована 20 февраля этого года. Ее особенностью является то, что она создана на основе цельного вируса SARS-CoV-2, лишенного инфекционных свойств и потому не способного навредить организму человека. Иммунитет после применения препарата схож с тем, что вырабатывается после COVID-19.