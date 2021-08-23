В Бурятии задержали похитивших 23 млн рублей у дочери летчика Чкалова
Полиция задержала троих подозреваемых в похищении 23 млн руб. у 83-летней Ольги — дочери летчика Валерия Чкалова. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии», — сказала Волк. По ее словам, подозреваемых доставили в столицу для проведения следственных действий. Дома у задержанных провели обыски. Полиция изъяла деньги, средства связи, банковские карты и «иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела».
Как выяснила полиция, злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Задержанные «внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства». В итоге сообщники убедили женщину перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им. Позже в полицию обратилась внучка потерпевшей, сообщив о похищении с ее счета 23 млн руб. «дистанционным способом».
По данным «Лаборатории Касперского», в марте-мае 2021 г. телефонные мошенники стали в четыре раза чаще звонить людям от имени представителей силовых и других государственных структур, а также финансовых регуляторов, чтобы похитить их средства и данные. В мае полиция Москвы при содействии спецназа Росгвардии задержала группу мошенников, которые занимались хищением средств у пенсионеров, представляясь сотрудниками Банка России или Арбитражного суда.