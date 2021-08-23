В Бурятии задержали похитивших 23 млн рублей у дочери летчика Чкалова

Как выяснила полиция, злоумышленники звонили пожилой женщине на протяжении двух недель. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и службы безопасности банка. Задержанные «внушали пенсионерке, что неизвестные пытаются снять с ее счетов денежные средства». В итоге сообщники убедили женщину перевести все сбережения на якобы надежный страховочный счет, который на самом деле принадлежал им. Позже в полицию обратилась внучка потерпевшей, сообщив о похищении с ее счета 23 млн руб. «дистанционным способом».