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Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области признал вину

Ведомости

41-летний мужчина из города Мыски Кемеровской области, ранее задержанный по подозрению в убийстве двух 10-летних школьниц, признал вину, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Со следствием обвиняемый сотрудничает, вину признает. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинения по нескольким статьям: убийство двух малолетних с целью сокрытия другого преступления (п. «а», «в», «к» ч.  ст. 105 УК РФ), изнасилования потерпевших младше 14 лет лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (два эпизода ч. 5 ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера в отношении лиц младше 14 лет лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (два эпизода ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Обвиняемый рассказал, где спрятал тела детей, уточнили в СК. Ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, правоохранительные органы проанализируют «причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении детей».

Судмедэксперты установят точную причину смерти девочек, определят наличие у них телесных повреждений. Кроме того, следствие выясняет условия, в которых воспитывались погибшие. Действиям родителей дадут юридическую оценку.

По версии СК, преступление произошло 6 сентября. По дороге из школы домой девочки увидели подозреваемого с семечками на остановке и попросили их у него, чтобы покормить голубя. Мужчина, будучи пьяным, предложил купить несовершеннолетним сладкое, а птице — еду. Те согласились и пошли с ним.

Подозреваемый приобрел детям обещанное, а себе спиртное, после чего уговорил девочек пойти к нему в гости. Мужчина проживал в заброшенном доме. Там он выпил и «совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера». Чтобы дети никому не рассказали о случившемся, подозреваемый задушил их, «забросал тела матрасами» и отправился на работу. За помощью в полицию обратились родители одной погибших после того, как та не вернулась из школы.

Как ранее сообщал СК, с апреля 2009 по апрель 2019 г. подозреваемый отбывал тюремный срок за насильственное преступление в отношении несовершеннолетнего. После выхода на свободу его поставили на административный надзор, так что до апреля 2027 г. он должен был соблюдать определенные ограничения. В действительности же мужчина переехал жить в другой город, где на учет в органы профилактики его не поставили. В связи с этим 7 сентября СК заявил о возбуждении дела о халатности (ст. 293 УК РФ) сотрудников территориального органа внутренних дел, которые осуществляют административный надзор за вышедшими из тюрьмы гражданами.

Ранее по теме: СК возбудил дело о халатности после убийства школьниц в Кемеровской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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