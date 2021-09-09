Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области признал вину

Как ранее сообщал СК, с апреля 2009 по апрель 2019 г. подозреваемый отбывал тюремный срок за насильственное преступление в отношении несовершеннолетнего. После выхода на свободу его поставили на административный надзор, так что до апреля 2027 г. он должен был соблюдать определенные ограничения. В действительности же мужчина переехал жить в другой город, где на учет в органы профилактики его не поставили. В связи с этим 7 сентября СК заявил о возбуждении дела о халатности (ст. 293 УК РФ) сотрудников территориального органа внутренних дел, которые осуществляют административный надзор за вышедшими из тюрьмы гражданами.