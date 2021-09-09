Вице-спикер Госдумы Толстой предложил распустить органы опеки

Согласно действующему законодательству, органы опеки могут самостоятельно принять решение об изъятии ребенка из семьи. В июле 2020 г. в Госдуму внесли законопроект, которым предлагалось перевести вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Так, согласно законопроекту, суд должен в течение суток принять решение, забирать ребенка от родителей по заявлению об угрозе его жизни и здоровью или нет. Однако после резкой критики законопроекта со стороны, в том числе детских омбудсменов, он был отозван из Госдумы в ноябре.