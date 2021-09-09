Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Вице-спикер Госдумы Толстой предложил распустить органы опеки

Ведомости

Российские органы опеки в нынешнем виде реформировать невозможно, их необходимо распустить, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого передает ТАСС.

«В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать другую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства. Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки», — сказал Толстой в ходе рабочей встречи председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства с депутатами Госдумы.

Органы опеки сейчас представляют собой «бюрократическую машину с абсолютно ювенальной идеологией», которая была позаимствована «в 90-e гг. в качестве западного карго-культа».

«Сегодня функционал службы опеки абсолютно не отвечает запросам общества. Наоборот, все их усилия, этих бывших учителей, бывших сотрудниц правоохранительных органов в маленьких городах и селах направлены на выполнение некоего плана по изъятию детей из семьи. Зачем нужны такие органы», — добавил вице-спикер Госдумы.

Как отметил Толстой, органы опеки получают государственные средства в зависимости от того, сколько детей они отберут из семей.

«Уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, когда государство в лице органов опеки вмешивается в дела семьи, когда изымаются дети из семей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах», — подчеркнул Толстой.

Согласно действующему законодательству, органы опеки могут самостоятельно принять решение об изъятии ребенка из семьи. В июле 2020 г. в Госдуму внесли законопроект, которым предлагалось перевести вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Так, согласно законопроекту, суд должен в течение суток принять решение, забирать ребенка от родителей по заявлению об угрозе его жизни и здоровью или нет. Однако после резкой критики законопроекта со стороны, в том числе детских омбудсменов, он был отозван из Госдумы в ноябре.

Ранее по теме: Минюст предложил оставлять малолетних детей с матерями в СИЗО до их освобождения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных