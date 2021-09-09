Вице-спикер Госдумы Толстой предложил распустить органы опеки
Российские органы опеки в нынешнем виде реформировать невозможно, их необходимо распустить, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого передает ТАСС.
«В нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно, их можно только распустить и создать другую опеку. Опеку, которая действительно отвечала бы значению этого слова, защите интересов семьи со стороны государства. Вот этим будем заниматься системно, спокойно, без спешки», — сказал Толстой в ходе рабочей встречи председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства с депутатами Госдумы.
Органы опеки сейчас представляют собой «бюрократическую машину с абсолютно ювенальной идеологией», которая была позаимствована «в 90-e гг. в качестве западного карго-культа».
«Сегодня функционал службы опеки абсолютно не отвечает запросам общества. Наоборот, все их усилия, этих бывших учителей, бывших сотрудниц правоохранительных органов в маленьких городах и селах направлены на выполнение некоего плана по изъятию детей из семьи. Зачем нужны такие органы», — добавил вице-спикер Госдумы.
Как отметил Толстой, органы опеки получают государственные средства в зависимости от того, сколько детей они отберут из семей.
«Уверен, что нам удастся остановить этот беспредел, когда государство в лице органов опеки вмешивается в дела семьи, когда изымаются дети из семей, когда рушатся человеческие судьбы в угоду мнимым показателям и цифрам в их отчетах», — подчеркнул Толстой.
Согласно действующему законодательству, органы опеки могут самостоятельно принять решение об изъятии ребенка из семьи. В июле 2020 г. в Госдуму внесли законопроект, которым предлагалось перевести вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Так, согласно законопроекту, суд должен в течение суток принять решение, забирать ребенка от родителей по заявлению об угрозе его жизни и здоровью или нет. Однако после резкой критики законопроекта со стороны, в том числе детских омбудсменов, он был отозван из Госдумы в ноябре.