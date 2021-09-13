СК назвал основные версии крушения самолета в Иркутской области

Жесткая посадка самолета L-410 произошла 12 сентября, борт летел из Иркутска в село Казачинское. Авария, по данным МЧС, произошла в 4 км от села, когда самолет второй раз заходил на посадку. На борту находились 16 человек. Четыре человека погибли и еще 12 были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).