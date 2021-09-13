СК назвал основные версии крушения самолета в Иркутской области
Следственный комитет рассматривает две версии жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в 4 км от села Казачинское в Иркутской области, сообщается на сайте ведомства.
«В качестве основных версий происшествия следствием рассматриваются ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке и отказ техники», — говорится в сообщении.
Жесткая посадка самолета L-410 произошла 12 сентября, борт летел из Иркутска в село Казачинское. Авария, по данным МЧС, произошла в 4 км от села, когда самолет второй раз заходил на посадку. На борту находились 16 человек. Четыре человека погибли и еще 12 были доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).
По данным следователей, пассажирский самолет L-410 авиакомпании «Аэросервис», на его борту которого находились два члена экипажа и 14 пассажиров, вылетел из аэропорта Иркутска и направился в аэропорт села Казачинское. На расстоянии 4 км от места назначения «в условиях сильного тумана самолет совершил аварийную посадку в труднодоступной местности». На месте происшествия обнаружен бортовой самописец самолета, в ближайшее время специалисты приступят к расшифровке его данных, говорится в сообщении СК.
В аэропорту Иркутска изъяли полетную документацию, образцы топлива и технических жидкостей. Также были назначены химическая и медицинские судебные экспертизы, ведутся допросы ответственных за организацию и проведение полета и эксплуатацию самолета. 15 сентября в Иркутской области будет объявлен день траура по погибшим.