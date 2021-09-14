Воробьев потребовал закрыть общежитие мигрантов после убийства пенсионерки

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», — цитирует пресс-служба слова Воробьева. Он пообещал, что все подобные объекты, «вызывающие тревогу» у граждан, в ближайшее время проверят правоохранительные органы.