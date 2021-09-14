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Воробьев потребовал закрыть общежитие мигрантов после убийства пенсионерки

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть сегодня общежитие для мигрантов в Сергиевом Посаде, рядом с которым накануне произошел стихийный народный сход после убийства иностранными рабочими местной пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против – ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано», — цитирует пресс-служба слова Воробьева. Он пообещал, что все подобные объекты, «вызывающие тревогу» у граждан, в ближайшее время проверят правоохранительные органы.

Воробьев отметил, что большинство иностранных рабочих честно зарабатывают на свою жизнь и жизнь своих семей, но любые правонарушения и преступления, совершенные мигрантами, «должны и будут жестко пресекаться».

Ранее глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своем Instagram пообещал, что местные власти потребуют от собственника общежития закрыть его после инцидента. Он отметил, что понимает возмущение жителей, однако призвал их воздержаться от «линчевания» по национальному признаку, так как подозреваемые уже задержаны и находятся «в руках правосудия».

Как сообщает управление Следственного комитета по Подмосковью, убийство произошло накануне в районе СНТ «Магистраль 2», близ населенного пункта Бужаниново. Подозреваемые были задержаны. Ими являются граждане «одного из соседних государств» (какого именно, не уточняется) 1988 и 1984 годов рождения. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

Ранее по теме: Власти потребуют закрыть общежитие мигрантов после убийства пенсионерки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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