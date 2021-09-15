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ФСБ заявила о связи диверсии на газопроводе в Крыму со спецслужбами Украины

Ведомости

Федеральная служба безопасности установила связь запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» с украинскими спецслужбами в ходе расследования диверсии на крымском газопроводе.

«Получены сведения о связи запрещенной в России (экстремистской) организации "Меджлис крымско-татарского народа"со спецслужбами Украины», — рассказали в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).

По словам задержанных, разведка Украины также пыталась через «Меджлис» организовать протесты крымских татар против действий властей и правоохранителей Крыма. По указанию одного из организаторов в июне исполнители диверсии выезжали в Херсон, где сотрудники разведки обучали их взрывному делу. За диверсию главное управление разведки Украины обещало им по $2000. В июле взрывное устройство было доставлено в Крым. ФСБ установила людей, причастных к перевозке взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия», наказание по которой составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.

23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. По результатам осмотра места происшествия сообщалось, что повреждение могло произойти «вследствие противоправных действий неустановленных лиц». 6 сентября суд арестовал двоих подозреваемых в совершении диверсии и одного подозреваемого в пособничестве. 10 сентября ФСБ заявила об организации диверсии разведкой Украины и назвала имена организаторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных