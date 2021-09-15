ФСБ заявила о связи диверсии на газопроводе в Крыму со спецслужбами Украины
Федеральная служба безопасности установила связь запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» с украинскими спецслужбами в ходе расследования диверсии на крымском газопроводе.
«Получены сведения о связи запрещенной в России (экстремистской) организации "Меджлис крымско-татарского народа"со спецслужбами Украины», — рассказали в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).
По словам задержанных, разведка Украины также пыталась через «Меджлис» организовать протесты крымских татар против действий властей и правоохранителей Крыма. По указанию одного из организаторов в июне исполнители диверсии выезжали в Херсон, где сотрудники разведки обучали их взрывному делу. За диверсию главное управление разведки Украины обещало им по $2000. В июле взрывное устройство было доставлено в Крым. ФСБ установила людей, причастных к перевозке взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия», наказание по которой составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.
23 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного повреждения газопровода в селе Перевальном. По результатам осмотра места происшествия сообщалось, что повреждение могло произойти «вследствие противоправных действий неустановленных лиц». 6 сентября суд арестовал двоих подозреваемых в совершении диверсии и одного подозреваемого в пособничестве. 10 сентября ФСБ заявила об организации диверсии разведкой Украины и назвала имена организаторов.