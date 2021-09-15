ФСБ заявила о связи диверсии на газопроводе в Крыму со спецслужбами Украины

По словам задержанных, разведка Украины также пыталась через «Меджлис» организовать протесты крымских татар против действий властей и правоохранителей Крыма. По указанию одного из организаторов в июне исполнители диверсии выезжали в Херсон, где сотрудники разведки обучали их взрывному делу. За диверсию главное управление разведки Украины обещало им по $2000. В июле взрывное устройство было доставлено в Крым. ФСБ установила людей, причастных к перевозке взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия», наказание по которой составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.