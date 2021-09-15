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СК предъявил обвинение проводившему дезинсекцию в «Магните» мужчине

Ведомости

Следственный комитет предъявил обвинение проводившему дезинсекцию в магазине сети «Магнит» в Москве Антону Котову по делу об отравлении семьи арбузом, сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы. Обвиняемый доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

«В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича», — сказали в суде.

Котов работает в должности дезинфектора ООО «Областной центр дезинфекции» и обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Следствие просит арестовать Котова сроком до 10 ноября.

На сайте СК также уточняется, что «следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается».

10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

Ранее по теме: «Магнит» отреагировал на заявление о найденных в арбузах веществах для дезинсекции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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