СК предъявил обвинение проводившему дезинсекцию в «Магните» мужчине
«В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича», — сказали в суде.
Котов работает в должности дезинфектора ООО «Областной центр дезинфекции» и обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Следствие просит арестовать Котова сроком до 10 ноября.
На сайте СК также уточняется, что «следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается».
10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.