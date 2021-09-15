СК предъявил обвинение проводившему дезинсекцию в «Магните» мужчине

10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.