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В Подмосковье арестовали двух иностранцев по обвинению в убийстве пенсионерки

Ведомости

В подмосковном Сергиевом Посаде арестовали двух иностранных граждан, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«По данным следствия, 13 сентября 2021 г. в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль 2» обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. По горячим следам следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать двух мужчин 1988 и 1984 г. р., причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи в числе прочего проверят законность нахождения обвиняемых на территории России, а также оценят действия должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории страны.

Как сообщало ранее ведомство, убийство произошло в районе СНТ «Магистраль 2», близ населенного пункта Бужаниново. После убийства иностранными гражданами пенсионерки рядом с общежитием для мигрантов в Сергиевом Посаде произошел стихийный народный сход. 15 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.

Ранее по теме: Воробьев потребовал закрыть общежитие мигрантов после убийства пенсионерки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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