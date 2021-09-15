В Подмосковье арестовали двух иностранцев по обвинению в убийстве пенсионерки
В подмосковном Сергиевом Посаде арестовали двух иностранных граждан, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
«По данным следствия, 13 сентября 2021 г. в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль 2» обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. По горячим следам следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать двух мужчин 1988 и 1984 г. р., причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи в числе прочего проверят законность нахождения обвиняемых на территории России, а также оценят действия должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории страны.
Как сообщало ранее ведомство, убийство произошло в районе СНТ «Магистраль 2», близ населенного пункта Бужаниново. После убийства иностранными гражданами пенсионерки рядом с общежитием для мигрантов в Сергиевом Посаде произошел стихийный народный сход. 15 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие.