В Подмосковье арестовали двух иностранцев по обвинению в убийстве пенсионерки

«По данным следствия, 13 сентября 2021 г. в лесополосе, в 160 м от СНТ «Магистраль 2» обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. По горячим следам следователям и оперативным сотрудникам удалось установить и задержать двух мужчин 1988 и 1984 г. р., причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства.