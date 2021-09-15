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Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа

Ведомости

Политик и публицист Ирина Хакамада сообщила о смерти своего мужа Владимира Сиротинского. Ему было 65 лет.

В разделе Stories на странице в Instagram Хакамада опубликовала последний музыкальный сет супруга в Soundcloud. «Последний сет мужа. Он ушел…» — написала она. Причину смерти публицист не назвала.

По данным СПАРК-Интерфакс, Сиротинский занимал пост управляющего директора сервиса по изучению языков Lingualeo, который был основан в апреле 2009 г. На сайте платформы говорится, что супруг Хакамады был «главным лицом» компании, «давал вектор, идеи и наставления».

Сиротинский являлся четвертым мужем Хакамады. У пары есть общая дочь Мария, родившаяся в 1997 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных