Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа
Политик и публицист Ирина Хакамада сообщила о смерти своего мужа Владимира Сиротинского. Ему было 65 лет.
В разделе Stories на странице в Instagram Хакамада опубликовала последний музыкальный сет супруга в Soundcloud. «Последний сет мужа. Он ушел…» — написала она. Причину смерти публицист не назвала.
По данным СПАРК-Интерфакс, Сиротинский занимал пост управляющего директора сервиса по изучению языков Lingualeo, который был основан в апреле 2009 г. На сайте платформы говорится, что супруг Хакамады был «главным лицом» компании, «давал вектор, идеи и наставления».
Сиротинский являлся четвертым мужем Хакамады. У пары есть общая дочь Мария, родившаяся в 1997 г.