Ирина Хакамада сообщила о смерти мужа

По данным СПАРК-Интерфакс, Сиротинский занимал пост управляющего директора сервиса по изучению языков Lingualeo, который был основан в апреле 2009 г. На сайте платформы говорится, что супруг Хакамады был «главным лицом» компании, «давал вектор, идеи и наставления».