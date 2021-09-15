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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Ведомости

Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, которая пропала в селе Казарь Орловской области 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Подозреваемый в совершении преступления местный житель задержан следователями, в отношении него проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в заявлении.

Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк рассказала, что задержанному мужчине 61 год. Ранее его уже задерживали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 132 УК РФ).

В июне в полицию обратился житель села Казарь. Он рассказал, что его 9-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Труп девочки нашли закопанным в подвале одного из домов того же населенного пункта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обстоятельства случившегося до сих пор выясняются. СК планирует назначить судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.

Ранее по теме: Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области признал вину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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