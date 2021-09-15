СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, которая пропала в селе Казарь Орловской области 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Подозреваемый в совершении преступления местный житель задержан следователями, в отношении него проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в заявлении.
Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк рассказала, что задержанному мужчине 61 год. Ранее его уже задерживали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 132 УК РФ).
В июне в полицию обратился житель села Казарь. Он рассказал, что его 9-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Труп девочки нашли закопанным в подвале одного из домов того же населенного пункта.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обстоятельства случившегося до сих пор выясняются. СК планирует назначить судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.