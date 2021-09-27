Гендиректор YouTube пообещала сделать все для работы сервиса в России

Она заявила, что компания по-прежнему считает свободу слова «основной ценностью». Ранее Alphabet Inc. Google и Apple Inc. удалили приложение основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального из своих магазинов приложений, YouTube также удалил несколько видео Навального после запросов властей. «Но когда мы работаем с правительствами, есть много вещей, которые мы должны принимать во внимание, будь то местные законы или то, что происходит на местах», — сказала Воджицки.