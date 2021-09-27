Гендиректор YouTube пообещала сделать все для работы сервиса в России
Генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки в интервью Bloomberg TV заявила, что сделает все возможное для работы сервиса в России.
«Я думаю, что мы действительно хотим убедиться, что мы работаем и обслуживаем аудиторию настолько, насколько это возможно. И если дело дойдет до того, что возникнут проблемы с правительством, мы всегда сделаем все возможное, чтобы решить эту проблему», — отметила Воджицки.
Она заявила, что компания по-прежнему считает свободу слова «основной ценностью». Ранее Alphabet Inc. Google и Apple Inc. удалили приложение основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального из своих магазинов приложений, YouTube также удалил несколько видео Навального после запросов властей. «Но когда мы работаем с правительствами, есть много вещей, которые мы должны принимать во внимание, будь то местные законы или то, что происходит на местах», — сказала Воджицки.
В начале сентября Роскомнадзор заблокировал сайт проекта основателя ФБК «Умное голосование». Проект предусматривал поддержку кандидатов, альтернативных представителям «Единой России», которые могут победить в конкретном избирательном округе с наибольшей вероятностью. Как сообщили РБК в Роскомнадзоре, причина блокировки — использование сайта «Умное голосование» экстремистской организацией — ФБК.
2 сентября Роскомнадзор, сославшись на представление Генпрокуратуры, потребовал от Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный». В ведомстве отмечали, что отказ американских компаний от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране. Позднее компании удалили приложение «Навальный», в котором есть блок «Умное голосование».